Soledad Pastorutti blanqueó el verdadero motivo por el que no conduce La Peña de Morfi: "Es difícil porque..."

Desde que Gerardo Rozín tiene complicaciones de salud, la Sole se sumó a La Peña de Morfi y fue una de las conductoras invitadas y, desde entonces, comenzó a formar parte del ciclo. Sin embargo, en los últimos meses no volvió y aclaró el verdadero motivo por el que no decide quedar fija.

Luego de la muerte del creador Rozín, se rumorearon diferentes nombres para conducir y ninguno quedó firme hasta que Jey decidió decir que sí, pero con la causa abierta, también hay que encontrar un reemplazante.

Soledad Pastorutti La Peña de Morfi

“Cuando comenzó a correr la noticia que aseveraba que iba a conducir el programa, yo estaba de vacaciones y nadie había hablado conmigo”, expresó la cantante y expresó que por los proyectos que tiene en el 2023 será difícil.

Y agregó. “Es un programa que adoro y quiero, y creo que tiene que seguir estando en el aire, los músicos necesitamos de esa pantalla, pero no creo que dependa solo de mí. En este presente, para mí es muy difícil”.

Pero consideró que “Gerardo es irremplazable”. “Cuando lo hice, fue muy importante, porque significaba acompañar a (Gerardo) Rozín que no estaba bien; no podía decir que no, pero es complejo, porque trabajo todos los fines de semana. No voy a conducir La Peña”, concluyó.