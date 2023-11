Sol Pérez deslumbró a todos con una microbikini combinada

La panelista eligió para estas historias, que compartió en su cuenta de Instagram, una microbikini de dos piezas con corpiño strapless estampado con flores y una bombacha lisa en color marrón, colaless y ultracavada. El diseño contó con una base blanca de dibujos rosas y fucsias. Frente al espejo, marcó tendencia con uno de los looks más elegidos de la temporada y que pica en punta entre las fanáticas de la moda.

sol perez microbikini estampada Instagram

La modelo completó su look con un peinado de rodete alto y descontracturado. Además, eligió no tener maquillaje. Esta historia seguramente habrá reunido una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores, quienes suelen dejar miles de "me gusta" y comentarios con elogios en cada una de sus publicaciones. Luego del casamiento, pasa sus días disfrutando sus ratos libres bajo el sol y aprovechando el calor para usar una de sus prendas favoritas.

sol perez microbikini Instagram

Julieta Nair Calvo se lució con una microbikini verde esmeralda que resalta en la playa

Julieta Nair Calvo vistió una microbikini verde esmeralda en Punta Cana. La modelo eligió un diseño que marca tendencia para pasar un día bajo el sol en la playa del Caribe. A orillas del mar, posó para una serie de fotos vistiendo un traje de baño de dos piezas en uno de los colores del momento.

Como fanática de la moda, la modelo decidió mostrar uno de los looks de alto verano más elegidos por las famosas esta temporada. Se trata de una combinación que incluyó un traje de baño color verde esmeralda. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño en molde rectangular, al mejor estilo crop top deportivo y una bombacha diminuta y colaless.

La actriz sorprendió a sus más de 3 millones de seguidores desde las playas de República Dominicana. La modelo viajó a este país para disfrutar de sus playas junto a su familia y marcó tendencia con su apuesta fashionista repleta de glamour.

Julieta Nair calvo microbikini Instagram

En otra de las fotos, se la pudo ver junto a su pareja Andrés Rolando, quien lució una bermuda total black. Además, mostraron una imagen junto a su hijo Valentino, quien vistió un minilook que incluyó un conjunto de baño de camiseta azul marino y bermuda con dibujos de cangrejos rojos. Su look lo completó con gafas y un piluso también azul con estampa de dinosaurios.