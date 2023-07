Sofía Jujuy demostró que marca tendencia en la moda con una microbikini multicolor ideal para el verano

Sofía Jujuy Microbikini Instagram

La presentadora le sumó a su look un sombrero color tierra, mientras que en cuanto al maquillaje prefirió mostrarse al natural. En esta publicación que reunió una gran cantidad de "me gusta" y comentarios sobre su look y el destino que eligió visitar, se la vio relajada y disfrutando este viaje que incluyó otros países de Europa.

Sofía Jujuy Microbikini Instagram

Stephanie Demner mostró una microbikini colorida a la moda y marcó la tendencia para el próximo verano

Stephanie Demner lució una microbikini multicolor en sus vacaciones en Mallorca y marcó tendencia. La influencer hasta el momento usó varios modelos de trajes de baño y ahora le tocó el turno a una enteriza verde neón, violeta y rojo fuego para disfrutar los primeros días del verano europeo. El conjunto consistió de un diseño con aberturas en la zona del pecho y el abdomen y bombacha colaless.

A su look le sumó pulseras, collares y un make up relajado con una base de labial rojo con acabado mate. Además de esta microbikini, en la publicación en su cuenta de Instagram mostró otros diseños de trajes de baño que la acompañaron en su tarde de sol y playa.

Stephanie Demner microbikini Instagram

Sobre las rocas, cerca del mar y con el pelo al viento, la modelo se sacó estas fotos como parte de una campaña de una línea de ropa con la que trabaja. La publicación en su cuenta de Instagram acumuló hasta el momento miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y el paisaje que se podía ver de fondo. La influencer aprovecha a recargar energías acompañada del mar y las montañas, pero también utiliza ese tiempo para realizar producciones de fotos vistiendo sus mejores diseños de microbikinis.