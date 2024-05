Siempre a la moda: Zaira Nara volvió a apostar por la microbikini total black que combina con todo

Este conjunto contó con un corpiño de molde triangular, el cual lo combinó con un accesorio que no puede faltar en el armario de ninguna fanática de la moda: una gorra tipo cap azul marino, la cual además contó con bordados en rojo y blanco.

Zaira Nara completó su look playero con accesorios que también marcan tendencia. Le sumó a su outfit unos collares con perlas y un maquillaje al natural a base de máscara de pestañas en negro, rubor rosado en las mejillas y un labial color borravino con acabado mate. Sus seguidores dejaron miles de reacciones y elogiaron su estilo. De esta forma sigue confirmando que es una de las referencias más importantes en el mundo digital y en la moda.

Ivana Icardi se mostró con una microbikini de un estampada único que apuesta a ser la nueva moda

Ivana Icardi llamó la atención en sus redes sociales al vestir una microbikini con estampado animal print. La influencer rosarina sorprendió con un look ideal para tomar sol y disfrutar los días calurosos. Desde España, mostró su fanatismo por este tipo de prendas y marcó tendencia con su outfit. Sus seguidores dejaron sus comentarios y reacciones.

La hermana del futbolista Mauro Icardi y cuñada de Wanda Nara, compartió algunas fotos de un paseo por Cala Pi, una playa de Mallorca, en donde se mostró paseando entre las piedras de la costa.

Para esta ocasión, optó por un traje de baño en animal print de tiro alto y bombacha tipo taparrabo. Esta combinación causó furor y confirmó que está atenta a las últimas novedades de la moda.

La influencer sorprendió a sus seguidores con este look, los cuales dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando sus piezas del traje de baño y su estilo. Ivana Icardi, además, dejó un mensaje para acompañar estas imágenes: “algunos de nosotros estamos persiguiendo sueños que pueden parecer locos, pero se sienten como nuestro destino, no todos entenderán eso”, escribió en el texto de la publicación.

