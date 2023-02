Shakira reveló porque nunca se casó con Piqué con una oscura premonición

Allí, la hoy expareja reveló detalles de los inicios de la relación. Luego, Shakira explicó que no se habían casado porque quería evitar ese tipo de compromiso y prefería mantener la pasión e intensidad del noviazgo.

"El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida", explicó al respecto la cantante colombiana.

Después, lanzó una frase que resultó premonitoria. "Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento", sostuvo, dejando en claro que no toleraría una infidelidad.

Tal vez en ese momento la colombiana no imaginaba que todo terminaría de la peor manera debido, justamente, al comportamiento de Piqué. "Una loba como yo no está pa' tipos como tú", le cantaría casi tres años más tarde de aquella declaración.