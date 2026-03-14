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Se separó una reconocida conductora luego de dos años de relación: "Me cuesta un montón"

La modelo lo confirmó en sus redes sociales ante las constantes preguntas que recibía por su relación: “Les pido que no me manden mensajes por privado”, aclaró a sus fanáticos.

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Redes sociales
Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Se separó Pia Slapka de Daniel Gabrielli. 

Redes sociales

Luego de compartir en sus redes sociales dos años de relación, la conductora Pia Slapka confirmó su separación de Daniel Gabrielli a través de un video en el que expuso que quería evitar las preguntas de sus fanáticos. “Les pido que no me manden mensajes por privado”, expresó.

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Después de guardarse unas semanas, apareció en una historia de Instagram y contó que recibió varios mensajes: “Ustedes me decían ¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero? Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón”.

“Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte”, dijo a sus seguidores y confirmó: “Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos”.

Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: ‘Ay, nos queremos un montón’. No, es real, es verdad, nos re queremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo", aclaró que la relación terminó en buenos términos, pero que todo terminó".

Pia Slapka

En cuanto a las razones, no ahondó demasiado, fiel a su estilo: “Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino. Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Sé que lo hacen con mil amores, pero no”.

Slapka estaba en pareja con Daniel Gabrielli, un empresario argentino vinculado al rubro gastronómico y nocturno. Es dueño de bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires y su perfil tomó más relevancia desde que comenzó su romance con Pia.

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