Se rompen las relaciones en el último Succession: qué esperar del próximo capítulo

Episodio 8 - Succession - HBO Max Se vienen las elecciones y parte del futuro de la familia y la compañía se juegan en este día. ATN juega un rol fundamental en una elección que divide a los hermanos, incluso teniendo a uno de ellos como candidato.

Alerta spoilers

Connor no se baja

Los hermanos decidieron llevar adelante la clásica reunión que organiza la familia Roy, esta vez sin Logan (Brian Cox). Para este momento, las cosas estaban así: Shiv y Tom viviendo un nuevo romance, Kendall (Jeremy Strong) decidido a ir hasta el fondo con su plan y Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) tratando de absorber la compañía con la ayuda de Shiv. Para llegar a la famosa reunión, antes los hermanos tuvieron que reunirse para tomar decisiones sobre algunas cuestiones relacionadas al velorio de Logan. Por el lado de Kendall, se enfrentó a su ex esposa por cuestiones de su hija y un comportamiento errático de la niña.

El escenario fue el ya clásico "evento donde van a suceder las cosas". Puede ser un casamiento, una reunión, una fiesta de cumpleaños, cualquiera, pero a los Roy siempre les suceden las cosas en este contexto. La tensión se hizo presente en tres situaciones particulares: el primero fue camino a las elecciones, Roman Roy (Kieran Culkin) debe convencer a Connor Roy (Alan Ruck) de bajar su candidatura en favor de Jaryd Mencken (Justin Kirk), el candidato republicano. Connor no da paso a su reclamo, pero la lucha es clave y el 1% del electorado que posee el mayor de los Roy podría definir la elección entre Mencken y Daniel Jiménez, el representante del partido demócrata. Esta situación será la central en el episodio ocho e influiría directamente en el futuro de Waystar Royco.

Greg-Kendall-Succession.jpg Jeremy Strong se convierte en el líder absoluto de la serie, en este caso, tratando de llevar al personaje de Nicholas Braun (Greg Hirsch) para su lado. HBO

Kendall levemente mejor

Por otro lado, sigue la batalla entre Lukas Matsson y los Roy, pero se hace cada vez más personal en Kendall quien, a diferencia de sus hermanos, tiene un plan para quedarse con la compañía, arruinar el trato que tenía su padre y, aunque torpemente, parece que las cosas le están saliendo.



Allí suceden dos cosas, Shiv, aliada de Matsson, se ocupa de su vida personal y Roman está tratando de ayudar a Mencken a ganar la elección. Con el terreno libre para maniobrar a gusto, el supuesto heredero de los Roy comienza a chocarse con pequeñas victorias. Esta línea dejó un momento clave casi finalizando el último capítulo donde Kendall le pregunta a Frank Vernon (Peter Friedm) si están en condiciones de invertir la situación y ellos comprar GoJo ya que con un resultado favorable en las elecciones para ATN más el dato que Matsson ha estado inflando enormemente los números de suscriptores de GoJo en la India, no sería descabellado adquirir a su máximo rival y expandirse a nivel global.

Pero la situación es más compleja, ya que Nate (Ashley Zukerman), un estratega político que fue amante de Shiv durante la primera temporada, podría ser clave para desmantelar la compra de GoJo. La oferta de los Roy fue que si él accede a ayudarlos, ellos usarán el canal de noticias para enaltecer a su candidato quien ya lidera las encuestas. Hay un escenario favorable para Kendall por primera vez en mucho tiempo.

Succession-Shiv-Lukas.jpg Sarah Snook y Alexander Skarsgård también protagonizaron el capítulo 7 de la última temporada. El último, tomando el rol casi de enemigo o villano de la serie como Lukas Matsson. HBO

Máxima tensión entre Shiv y Tom

Sin ser un capítulo con demasiadas sorpresas y con escenarios bastante repetitivos, aunque geniales, finalmente en los últimos minutos Shiv y Tom protagonizaron una de las discusiones más potentes de toda la serie. Lo que parecía estar creciendo y recomponiéndose termina de estallar por un cocktail peligroso: falta de sueño, rumores de despido y burlas constantes.

Tom implosiona al escuchar rumores que podría ser cortado en la nueva configuración de la empresa, una que su esposa está tratando de concretar al ayudar a Lukas Matsson. Ante esto y el no poder pensar con claridad, decide irse a dormir, pero Shiv no resiste un no. Ella se excusa diciendo, a grandes rasgos, que era parte de una broma, algo que descoloca todavía más a Tom. Recriminaciones cruzadas sobre su pasado, sobre el comienzo de la relación, la propuesta de matrimonio y la acusación de ambos, en diferentes momentos, dejo en claro que ambos buscaron que al otro le vaya mal. Pero la estocada final fue de Tom: "Creo que eres incapaz de amar. Y creo que tal vez no deberías tener hijos".

A grandes rasgos, ella comenzó a contraatacar con todo para cerrar con un "nunca me mereciste", pero casi quebrada por los dichos de su todavía esposo en los papeles y, posiblemente, por su embarazo anunciado algunos capítulos atrás. Con este escenario, está claro que la relación está totalmente rota y podría influir, además del nuevo escenario de GoJo, en el animo de la hermana de los Roy.