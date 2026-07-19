Se filtró la importante decisión de Andrea del Boca tras su participación en Gran Hermano Tras su salida del programa, comenzaron a conocerse detalles sobre el rumbo que tomaría su carrera. Agregar C5N en









Así seguirá la carrera de Andrea del Boca tras su participación en el reality Redes sociales

Andrea del Boca dejó Gran Hermano Generación Dorada por un delicado motivo familiar.

La actriz priorizó acompañar a su madre tras recibir una noticia de su hija.

Luego de salir del reality comenzó una ronda de entrevistas en Telefe.

Ángel de Brito reveló en su programa de stream cuál sería el próximo paso en la carrera de la actriz. La estadía de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada llegó a su fin antes de lo previsto. La actriz abandonó la casa luego de que la producción le recomendara dejar la competencia a raíz de una delicada situación familiar que requería de su presencia fuera del reality.

La noticia le fue comunicada por su hija, Anna del Boca, quien le informó que el estado de salud de su abuela había empeorado. Frente a ese panorama, la producción consideró que lo más conveniente era que la participante saliera del programa para acompañar a su familia en este difícil momento.

La actriz se vio obligada a abandonar el programa. Telefe Con 95 años, Ana María Castro siempre ocupó un lugar central en la vida de la actriz. Incluso antes de ingresar al reality, Andrea del Boca había asegurado que, si surgía algún inconveniente relacionado con su madre, no dudaría en abandonar el juego para estar a su lado, una promesa que finalmente terminó cumpliendo.

La decisión de Andrea del Boca que se filtró para su futuro Tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca comenzó una ronda de entrevistas en los distintos programas vinculados al reality. Sin embargo, todo indica que esa exposición mediática será solo por un tiempo y que luego modificará por completo su agenda.

La información fue revelada por Ángel de Brito durante una emisión de Ángel Responde, el ciclo que conduce en Bondi. Allí explicó que intentaron convocar a la actriz para una entrevista, aunque hasta el momento no obtuvieron respuesta. “Me la piden mucho para que venga a LAM o a Bondi, yo no tengo ningún problema, me encantaría que venga, pero no contesta los mensajes”, comentó.