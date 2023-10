Se confirmó el nuevo romance de Guillermina Valdés: es un famoso actor

En diálogo con La Nación, Joaquín Furriel se encargó de contar la noticia y comenzó por revelar: "Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con Paola (Krum), con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina ". Así, comenzó a meterse de lleno en el tema que se habló hace algunos meses .

Joaquín Furriel Joaquín Furriel, la nueva pareja de Guillermina Valdés. Redes sociales

Ingresando en detalles, el actor confesó: "Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho". De esta manera, no quedó más lugar a las hipótesis sobre la vida amorosa de la expareja de Marcelo Tinelli.

Para finalizar, contó por qué tardaron en dar a conocer la noticia: "No tengo nada que ocultar, estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. Nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal". Con estas palabras, apuntó contra Yanina Latorre, quien se encargó de revelar que estaban juntos hace algunos meses.