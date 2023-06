Sami, la hija de Charlie Sheen, reveló que se gana la vida en Only Fans: "Me encanta"

"Creo que muchos de ustedes ya saben cómo me gano la vida, pero si no lo saben: soy una trabajadora sexual", admitió Samantha en su último video de TikTok, donde también muestra cómo se maquilla y se prepara para hacer su trabajo.

Al mismo tiempo acotó: "No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente y no me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso".

La única razón por la que afirmó ser una trabajadora sexual es porque su principal fuente de ingresos proviene de su OnlyFans: "Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual", agregó al respecto.

"He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento", sostuvo. Y agregó: "Me gusta el lado creativo y ser mi propia jefa".

El padre de la joven está en total desacuerdo con el trabajo de Samantha, pero ella señaló a TMZ que no le importa lo que piense el actor. También se refirió al hecho de que su madre también publique algunas fotos en OnlyFans: "No me importa para nada, estoy feliz por ella".