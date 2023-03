Sam Neill, actor de Jurassic Park y Peaky Blinders, reveló que sufre de cáncer en la sangre

El neozelandés, que saltó a la fama como el doctor Alan Grant de la película de "Jurassic Park" (1993), explica que empezó hace un año el tratamiento para el linfoma no Hodgkin .

Además, en su cuenta de Instagram subió un video para llevar tranquilidad a sus seguidores después de que se diera a conocer la noticia.

“Estoy bien, el cáncer está en remisión desde hace ocho meses. Estoy muy feliz que voy a volver a trabajar”, asegura Neill en el video donde se lo puede ver sonriente y orgulloso de su nueva etapa como autor.

También expresó que si bien el diagnostico de la enfermedad es lo que lo llevó a escribir, no es el principal protagonista. En esa linea expresó que “este libro, menciona el cáncer porque ese fue el contexto donde lo escribí. Porque necesitaba hacer algo mientras estaba en tratamiento ya que no podía trabajar”.

Sam Neill.jpg SHUTTERSTOCK

Para una entrevista en el diario The Guardian, explica que si bien el cáncer está en remisión, deberá continuar sometiéndose a quimioterapia por el resto de su vida.

"No puedo ocultar que el año pasado no tuvo sus momentos oscuros. Pero estos momentos oscuros arrojan luz a un claro alivio y me han hecho estar agradecido por cada día y por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", concluyó.

La larga trayectoria de Neill comenzó en los años 1970 y ha contado con decenas de papeles en cine y televisión, como en la serie "Peaky Blinders" o la multipremiada película "El piano".