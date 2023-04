Sacaron abruptamente del aire a LAM y Ángel de Brito explotó en redes sociales

Ángel de Brito no pudo ocultar su enfado con la producción.

A través de Twitter, el conductor de LAM citó varias publicaciones que hablaban sobre esta situación y no se demoró en demostrar su enfado. "No saben hacer una cadena, Dios mío", "Pésimo" o "Me escribieron 10 personas para coordinarlo hoy y la cagan" fueron algunos de los mensajes que envió de Brito a su producción.

Ángel de Brito tweets corte LAM Twitter

Todo esto dejó en evidencia la tensión que existe entre los trabajadores de LAM, algo que el propio Ángel de Brito se encargó de demostrar a través de las redes sociales. Por eso, lo que muchos le criticaron al conductor es que no dijo nada en el momento que volvieron del corte publicitario, sino que esperó un tiempo prolongado para expresarse en Twitter.