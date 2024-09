Rock in Rio cumple 40 años: cuándo se hará la nueva edición y dónde comprar las entradas

Rock in Rio cumple 40 años y realizará un festival llenó de música.

El festival de música Rock in Rio festejará sus 40 años en 2024 con una nueva edición que tendrá múltiples fechas a lo largo de septiembre y con entradas ya a la venta.

La nueva edición de Rock in Rio se llevará a cabo el 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22 de septiembre , lo que quiere decir que serán 7 días a plena música.

A lo largo de estos 7 días se presentarán más de 750 artistas y en una gran cantidad de sedes distintas. Además, desde la organización del evento anunciaron múltiples novedades tales como Deixa o Coração Falar, los escenarios Mundial, Sunset y New Dance Order, la Aldea Global, el Espaço Favela, la Feria del bombo de Babilonia, la Ruta 85, la presencia de Supernova, la Plaza del Gourmet, el Club Lounge y muchas cosas más.

La Cidade do Rock cuenta con diversas actividades, entre ellas cinco atracciones gigantes que convierten el evento en un gran parque de diversiones: noria, MegaDrop, Discovery, tirolina y una montaña rusa. Por otro lado, habrá First Class Transport, un éxito en las pasadas ediciones de Rock in Rio que seguirá ofreciendo el servicio a los asistentes al festival.

Hasta el momento hubo 23 ediciones entre 1985 y 2022, con Lisboa organizando 10 ediciones, Brasil un total de 9, Madrid con 3 y Las Vegas con 1.

Conocé todos los artistas que se presentarán en Rock in Rio 2024

Rock in Rio 13 14 y 15 de septiembre La primera parte del festival será el 13, 14 y 15 de septiembre. Rock in Rio