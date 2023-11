Ricardo Darín será el narrador de la película oficial de la Selección argentina

"Gente, acabo de terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa sobre el Mundial que se llama "Elijo Creer". No la pierdan, me emocioné de sólo leer el relato en off. Chau", contó Darín en un video grabado cuando culminó con su participación y que ya circula en las redes.

La película, que se estrenará el 7 de diciembre en las salas de todo el país, fue producida por Gonzalo Arias y Mariano Suez con guion de Martín Méndez y se perfila como un homenaje a la tenacidad y la dedicación de todos los miembros del seleccionado nacional que capture asimismo la característica pasión local por este deporte y sus representantes a nivel global.

El filme fue anunciado a mediados de octubre pasado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien en conferencia de prensa aseguró: "A todos nos emociona volver a vivir eso, el momento más feliz de todos los argentinos y argentinas".

En aquella ocasión se mostraron algunas imágenes de adelanto del documental, con los segundos previos al penal de Gonzalo Montiel, que le dio a la albiceleste la Copa del Mundo en su final contra Francia, así como palabras de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y el propio Tapia, y la postal inolvidable de Lionel Messi con el codiciado trofeo entre manos.