Revelan la playlist de Antonela Roccuzzo para entrenar: cuáles son sus canciones preferidas

“Si no puedes entrenar sin música, no estás solo. Hoy, Antonela Roccuzzo, una de las figuras más icónicas de las redes sociales, comparte su playlist de Spotify, WORKOUT X ANTONELA ROCCUZZO. Está llena de música que la energiza y la acompaña en sus entrenamientos”, promocionó la app.

Al mismo tiempo, aseguraron que esta será “la primera de varias” playlists en una colaboración exclusiva entre la influencer y la marca sueca, “que da un vistazo a los éxitos que acompañan la vida diaria de la emprendedora argentina, modelo y madre de tres”.

“La música es parte de mí. Siempre he escuchado música de todas partes, pero hay algo en la música latina que me fascina,” dijo Antonela y agregó: “Tenemos artistas increíbles, y me llena de orgullo que nos representen internacionalmente. Las mujeres en particular están haciendo avances más fuertes, trayendo su importancia a la industria. El hecho de que ocupen los primeros lugares en las listas de música hoy en día habla de su arduo y constante trabajo, y por supuesto, de su talento”.

Cuáles son los artistas preferidos de Antonela Roccuzzo

Con artistas latinos de gran renombre como Nicki Nicole, Feid, Bizarrap, y KAROL G, “así como artistas destacados en RADAR como María Becerra, la playlist de Antonela te ayudará a motivarte para ir al gimnasio”.

“Poder colaborar con Spotify es genial porque es parte de mi vida diaria; el proceso fue muy natural. Cuando nos mudamos a Miami, supe que la marca estaba comenzando un proyecto para talentos femeninos de América Latina”, reveló la empresaria.

En ese sentido señaló: “Me encanta tener playlists que acompañen mis diferentes estados de ánimo. Normalmente empiezo el día haciendo algo activo, y la música siempre es una motivación extra que me ayuda a entrar en ritmo. Así que cuando escuchaba una nueva canción que me gustaba, la añadía a la lista. Crear esta playlist fue un proceso divertido y personal para mí”.