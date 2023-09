Repudiaron a Woody Allen en Venecia y él cargó contra la cultura de la cancelación: "Es tonto..."

Golpe_de_suerte

"Cuando se es demasiado extremista al intentar convertirlo en un problema cuando, de hecho, la mayoría de la gente no lo consideraría ningún tipo de situación ofensiva”, contó en una entrevista con Variety.

Claro, Allen cargó con todo contra la cultura de la cancelación, una actitud masiva que pareciera estar de moda y que, según él, atenta contra el trabajo en la industria del entretenimiento.

woody allenjpg.jpg Tras las denuncias de abuso, Woody Allen empieza a filmar su nueva película

"Creo que cualquier movimiento que genere un beneficio real, que haga algo positivo, digamos para las mujeres, es algo bueno. Pero cuando se vuelve tonto, es tonto. Leí casos en los que es muy beneficioso, en los que la situación ha sido muy beneficiosa para las mujeres, y eso es bueno. Cuando leo algunos casos en el periódico en los que es una tontería, entonces es una tontería”, señaló.

También agregó: "Siempre tuve mujeres en el equipo, siempre les pagué exactamente la misma cantidad que les pagamos a los hombres, trabajé con cientos de actrices y nunca, nunca tuve una sola queja de ninguna de ellas en ningún momento. Punto".

En la misma línea, se refirió al escándalo por las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija y, luego de que la Justicia indicara que él era inocente, el director aclaró que esta situación no incidió en su carrera: “No pienso en ello. No sé lo que significa ser cancelado. Sé que a lo largo de los años todo ha sido igual para mí".

Incluso se tomó un tiempo para hablar de la situación de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol que besó a Jenni Hermoso luego de que España se consagrara campeón del mundo, aunque soltó una polémica frase. "No la violó, fue solo un beso y ella era una amiga. ¿Qué tiene de malo?”, expresó.

Sin embargo, aclaró: “El beso a la futbolista estuvo mal, pero no es que (Rubiales) incendió una escuela. Él tiene la responsabilidad de disculparse y seguir adelante".