Sylvester Stallone relatará la historia de "Rocky"

Sylvester Stallone dará su voz al documental 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic (40 años de Rocky: El nacimiento de un clásico), escrito y dirigido por Derek Wayne Johnson, que apunta a dar cuenta de lo que sucedía detrás de escena de la película de culto de 1976, además del análisis sobre el personaje del boxeador ítalo-americano que hizo historia en el cine mundial.