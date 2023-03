Rating: reconocida figura de El Trece abandona el canal sorpresivamente

“Vivo esto con mucha alegría porque es loco irte de un lugar tan contenta. Se vienen nuevos desafíos personales y voy en busca de ello. No me cansé de ustedes, me dieron una oportunidad hermosa y estoy muy agradecida”, expresó en vivo en Socios.

Pero el conductor de LAM contó que el motivo verdadero por el que abandonaba el ciclo era porque “se cansó de los reclamos por hablar de más”. Lo que quiso decir es que ya no toleraba los mensajes de famosos enojados por las informaciones que ella revelaba.

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.