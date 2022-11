Rating: dos históricos programas realizan grandes cambios para frenar la sangría de audiencia

Luego, relató lo que sí será visible para el público: "La primera corrección en carpeta es la ubicación de los invitados en la mesa. Van a cuidar esto de que en la mesa de Mirtha nadie cuestionaba dónde estaba sentado. Van a tratar de evitar esto de los arreglos. Decían 'si no me siento en tal lado, no voy. ¡Bueno no vengas, querido!'. Las condiciones se ponen cuando del otro lado son permeables a aceptarlas".

La noche de Mirtha Si no remontan, los ciclos corren el peligro de ser levantados del aire. Redes sociales

Además, fueron por el ciclo conducido por la nieta de Mirtha Legrand: "Por otro lado, volaron las introducciones recitadas de invitados que hacía Juana Viale. Están implementando ya introducciones más cortas, más apoyadas en lo audiovisual". Con esto, se haría mucho más televisivo, contrario a lo que se hace ahora.

Pero este no es el único cambio, sino que Marina Calabró continuó: "También me comentaron que voló el concurso de cocina que obligaba a hacer tres interrupciones en la mesa del domingo. Esto lo resolvieron no levantando la cocina, Juana sí va a la cocina a hacer el 'Jime express', el segmento de Jimena Monteverde".

Por último, la periodista finalizó por detallar: "Juana ahora usa cucaracha porque hay problemas de retorno en el estudio. La quisieron convencer a Mirtha, pero no quiere. Es muy malo el retorno en el set de Mirtha Legrand, es imposible que ella escuche al que está tercero a la derecha".