Quiénes son los primeros participantes de Survivor: Expedición Robinson

Luego de las primeras ediciones que se realizaron en Panamá y Belice, respectivamente, la nueva edición del reality show se llevará a cabo en Colombia y tendrá una duración de 60 días. En cuanto a los integrantes, se revelaron 9 nombres y son los siguientes: Iván, Martín "Colli", Julieta, Juan Pablo "Juanchi", Juan Pablo Goldi, Baltasar, Aixa, Malena y Samanta.

Iván

El primer confirmado fue Iván y Telefe brindó la siguiente descripción: "Es entrenador orgánico, tiene 29 años, de Buenos Aires, pero se crío en Neuquén".

En su video de presentación, realizó una llamativa reflexión: "Me parece que es importante que las partes nobles tanto de la mujer como del hombre respiren, es importante estar desnudos".

Martín Nicolás "Colli" Collante

En segundo lugar, Telefe presentó a Martín: "Colli tiene 35 años, de Villa Crespo, empleado de farmacia, tiene esposa y un hijo pequeño".

Su frase del video fue la siguiente: "No hay que nunca perder el niño interno. Yo no encuentro en el otro un enemigo o una competencia".

Julieta

La tercera en aparecer fue Julieta, a quien presentaron así: "24 años, es de Chubut. Es estudiante de derecho". En cuanto a su frase, fue la más breve de todos y aseguró: "Quizás no se va a notar tanto mi estrategia".

Juan Pablo "Juanchi"

En cuarto lugar, fue el turno del primer Juan Pablo y revelaron: "Juanchi tiene 32 años, es de Hurlingham. Es abogado y comerciante". Durante su presentación, mostró un posible interés en ser el líder: "Antes de decir algo, pensémoslo dos veces. Creo que mi mayor virtud es ser positivo".

Juan Pablo Goldi

El quinto en ser presentado fue Juan Pablo Goldi, quien llega desde el interior del país: "35 años, colectivero, de Córdoba". Durante su presentación, dejó en evidencia que no presentará una personalidad agradable: "Según mi experiencia, no soy de caerle bien a la gente".

Baltasar

El sexto fue el más joven de todos, Baltasar: "18 años, de Pilar, emprendedor". Al momento de dejar un par de frases para su presentación, evidenció su personalidad fuerte y se mostró preocupado con el reality: "Me gusta que las cosas se hagan como yo las quiero. No me voy a morir".

Aixa Legarreta

La séptima fue Aixa, una artista circense a la cual presentaron con el siguiente perfil: "24 años, de Rosario, se dedica al circo". Al momento de presentarse, se mostró en contra del formato de Survivor: Expedición Robinson y sorprendió al público: "No me gusta este sistema, siento que el humano está para otra cosa, no para esto hostil".

Malena

La penúltima en ser presentada fue Malena, de la cual Telefe reveló: "27 años, diseñadora de indumentaria". En su presentación, la mujer de 27 años se mostró preocupada por su apariencia: "El pelo es algo que me está estresando bastante porque se me hacen rastas".

Samanta

En último lugar, Telefe introdujo a Samanta y lo hizo con la descripción más corta de todas: "27 años, modelo". Para finalizar, su frase fue la siguiente: "Siento que estoy super preparada para estos objetivos".