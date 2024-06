Quién es la explosiva famosa que rechazó ser angelita en LAM

Con la baja de algunas panelistas, la producción de América intentó llevarse a una figura de la televisión argentina para que forme parte de las “angelitas”. Sin embargo, esto no se llevó a cabo y lo revelaron luego de un tiempo. ¿Quién llegó en su reemplazo?

Dos ex Gran Hermano 2022 confirmaron su romance: de quiénes se trata

La idea no era que quede como una de las fijas en las sillas, sino que forme parte temporalmente del ciclo más visto y más exitoso de América: la famosa era María Fernanda Callejón. L a noticia se la dio a conocer una productora del programa a Ángel de Brito.

maria fernanda callejon

Él mismo lo contó al aire y reveló que no pudieron llegar a un acuerdo económico por lo que quedó pendiente su participación. No descartaron que visite el piso en algún momento, ya que puede ir como invitada y no en calidad de opinóloga.

Fue noticia en los últimos meses luego de su complicada separación con su pareja Ricky Dotto y porque decidió recomponer su vínculo con su hermana Sandra con quien llevaba tiempo peleada. No contaron a quién llamaron en su reemplazo, pero todo parecería indicar que fue Matilda Blanco.