Guerra en LAM: Marixa Balli y Marcela Feudale se dijeron de todo al aire

Dos de las “angelitas” más queridas del panel no se callaron nada respecto a una pelea que tuvieron en los vestuarios y traspasó la pantalla. ¿Qué pasó?

"No tengo ni un gramo de envidia hacia tu persona", le dijo Feudale a Balli.

Todo comenzó con la pregunta de Ángel de Brito completamente sin doble sentido: “¿Están todas invitadas?”. “Lo pensé, pero estás invitada Marcela. No aguanto resentimientos”, disparó Marixa Balli y dejó entrever los problemas que existen.

Ante esto, la locutora histórica de Marcelo Tinelli respondió: “Tuvimos una pequeña discusión. Nos conocemos hace muchos años. Y no tengo un gramo de envidia hacia tu persona”, pero Marixa no la dejó seguir: “Yo lo único que te puedo aclarar es que sé muy bien dónde me meto. La tengo re clara”.

Embed ¿Quiénes están invitados al cumpleaños de Marixa?



Balli y Feudale están picadas.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/y2eVH06slC — América TV (@AmericaTV) June 5, 2024

Luego Balli continuó: “Yo como persona te lo digo desde lo más genuino de mí. Y te lo digo porque te aprecio, sino no te digo nada. Estamos de igual a igual”. Pero no aclararon del todo lo que pasó, simplemente se referían a un hecho puntual que sucedió.

“Me jodió y se lo tenía que decir. Yo no me guardo las cosas. Yo soy lo que ven delante y detrás de cámara porque soy una sola persona y personalidad”, finalizó la Cachaca.