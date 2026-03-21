IR A
IR A

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, estrella de Top Gun

La actriz dejó Hollywood tras alcanzar el éxito y eligió una vida enfocada en la enseñanza, el apoyo social y el bienestar personal.

Kelly McGillis

Kelly McGillis, de películas icónicas a una vida lejos de Hollywood.

  • Kelly McGillis y un repaso desde su consagración en el cine hasta su alejamiento progresivo de la industria.

  • Su decisión de abandonar Hollywood estuvo marcada por experiencias traumáticas, presiones del medio y conflictos personales.

  • La actriz reconstruyó su vida lejos de la exposición mediática, con un enfoque en la docencia y la ayuda social.

  • En la actualidad mantiene un perfil bajo, con participaciones esporádicas en proyectos y una rutina alejada del espectáculo masivo.

El nombre de Kelly McGillis, una de las figuras centrales de Top Gun, remite directamente al auge del cine de los años 80, cuando alcanzó la cima de Hollywood con una carrera marcada por el reconocimiento y la popularidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia en la industria comenzó a diluirse hasta desaparecer casi por completo del circuito principal.

El documental de Netflix explora los años formativos de la banda.
Te puede interesar:

Qué cuenta el documental de Netflix "El origen de los Red Hot Chili Peppers: nuestro hermano Hillel"

Durante su etapa de mayor exposición, la actriz se consolidó como una de las intérpretes más destacadas de su generación. Su participación en producciones de gran alcance y su trabajo junto a figuras de renombre la posicionaron como una de las artistas más cotizadas del momento, con una proyección que parecía no tener techo.

A pesar de ese contexto, su carrera tomó otro rumbo hacia finales de los años 90, cuando decidió alejarse de las grandes producciones y priorizar una vida más tranquila. Ese cambio no fue casual, sino el resultado de una serie de experiencias personales y profesionales que influyeron de manera decisiva en su elección.

Kelly McGillis Top Gun
En películas como Top Gun, Kelly McGillis alcanzó la fama antes de alejarse del cine comercial.

En películas como Top Gun, Kelly McGillis alcanzó la fama antes de alejarse del cine comercial.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis

La historia de Kelly McGillis después de su etapa en Hollywood estuvo marcada por un giro profundo, atravesado por experiencias personales que impactaron directamente en su vida. Desde joven arrastró situaciones traumáticas que influyeron en su desarrollo emocional y en su vínculo con el entorno, generando dificultades que se extendieron durante años.

Ya en su adultez, atravesó nuevos episodios de violencia que profundizaron ese cuadro. Las secuelas incluyeron problemas de ansiedad, trastornos del sueño y un proceso de recuperación que demandó tiempo, tratamiento y una reconstrucción paulatina de su bienestar.

Estas dificultades también repercutieron en su vida familiar. Su matrimonio se vio afectado, en un contexto donde además debió enfrentar su relación con el alcohol. Este escenario derivó en un proceso de rehabilitación y en la necesidad de alejarse del entorno que asociaba con esas tensiones para encontrar mayor estabilidad.

En paralelo, avanzó en la aceptación de su identidad personal. A comienzos de los 2000 inició una relación que mantuvo en reserva durante años, hasta que decidió hacer pública su orientación sexual, en un paso clave dentro de su búsqueda de autenticidad y coherencia con su vida.

Kelly McGillis AyD
El paso de Kelly McGillis por películas icónicas contrasta con su presente dedicado a la enseñanza y la ayuda social.

El paso de Kelly McGillis por películas icónicas contrasta con su presente dedicado a la enseñanza y la ayuda social.

En la actualidad, Kelly McGillis reside en Nueva Jersey y construyó una nueva etapa enfocada en la ayuda social y la enseñanza. Trabaja en un centro de rehabilitación para mujeres con adicciones y dicta clases de actuación, manteniendo un perfil bajo y participaciones esporádicas en proyectos independientes, lejos del ritmo de Hollywood.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En el filme, Theroux viaja a ciudades como Miami, Nueva York y Marbella para conocer a figuras destacadas de la llamada machosfera. 
play

Qué cuenta el documental Louis Theroux: Dentro de la machosfera, el estreno de Netflix que sorprende a todos

La historia sobre la famosa mafia europea llega a su fin.
play

Esta famosa serie de Netflix con Cillian Murphy tiene su película final y está dando que hablar: ¿de qué se trata?

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de la N roja y están en tendencia
play

Este documental de Netflix sobre la nueva tendencia de jóvenes para ser "machos alfa" está dando que hablar: cómo se llama

Chuck Norris fue un héroe de acción. 
play

De Bruce Lee a Texas Ranger: el recorrido por las películas más legendarias de Chuck Norris

El largometraje retoma la trama tras los acontecimientos de la sexta temporada, con Cillian Murphy nuevamente en el papel de Tommy Shelby, ahora enfrentado a las consecuencias de sus decisiones y a un nuevo escenario político y criminal.
play

Cuál es la trama de Peaky Blinders: El hombre inmortal, la película de Netflix que cierra la histórica serie

La famosa serie canadiense de vida rural que llegó a Netflix con todas sus temporadas combina drama familiar y un escenario campestre.
play

Rancho de caballos, drama familiar y múltiples historias: esta famosa serie llegó a Netflix con nuevas temporadas

últimas noticias

El niño fue trasladado al Hospital Zonal de Loreto, pero no pudo ser reanimado.

Conmoción en Santiago del Estero: un niño de 12 años murió ahorcado con su propia hamaca

Hace 15 minutos
play

Habló la mujer agredida por un policía en una comisaría: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias"

Hace 21 minutos
Los famosos se pelearon cuando su mamá los desalojó de su departamento con su nuera embarazada.

En busca del milagro: revelaron el único motivo que podría unir a Alex Caniggia y Mariana Nannis

Hace 37 minutos
En la ciudad de Dimona se encuentra el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, el más importante de Israel.

Irán lanzó un ataque clave contra Israel: bombardeó Dimona, sede de su principal instalación nuclear

Hace 51 minutos
En pleno auge de Buffy, el actor protagonizó Psycho Beach Party junto a una joven Amy Adams.

Conmoción en Hollywood: murió Nicholas Brendon, estrella de "Buffy, la cazavampiros"

Hace 59 minutos