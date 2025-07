Problemas con la justicia, cancelación social y más: cuál es la película de Marvel que se convirtió en una producción de mala suerte

‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’ ha terminado marcada no solo por su recepción tibia tanto a nivel de crítica como comercial, sino también por la cadena de salidas abruptas y escándalos que han salpicado a su reparto.

Cuando fue estrenada en 2023, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía dio el pistoletazo de salida a la llamada Fase Cinco del Universo Cinematográfico Marvel . No obstante, supuso un fiasco tanto de taquilla como de crítica , sembrando dudas sobre el futuro de la franquicia . Con la reciente retirada de Michael Douglas de la actuación, echamos la vista atrás para contemplar a Quantumanía con otros ojos: una película que, como si estuviese gafada o maldita, parece haber marcado negativamente la carrera de varios de sus intérpretes clave : el propio Douglas, Evangeline Lilly, Jonathan Majors y Bill Murray .

La tercera película de Ant-Man se estrenó en febrero de 2023 con un claro propósito: inaugurar la ambiciosa Fase Cinco del Universo Cinematográfico Marvel. En Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Paul Rudd retoma su papel como Scott Lang, acompañado por Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Jonathan Majors en su debut en el cine como el malvado Kang el Conquistador, el nuevo gran villano del universo Marvel. A ellos se sumó Bill Murray, que interpretaba a Lord Krylar en un breve pero llamativo rol dentro del Reino Cuántico. Sin embargo, lo que parecía un elenco de lujo, terminó convirtiéndose en un símbolo involuntario de lo que muchos ya consideran una película maldita, a tenor del desarrollo de los acontecimientos tras su estreno.

El caso más sonado ha sido, sin duda, el de Jonathan Majors. Tras su prometedor estreno como Kang, el actor fue arrestado en marzo de 2023, acusado de violencia doméstica por parte de su expareja, y posteriormente fue hallado culpable de los cargos en diciembre del mismo año. Desde entonces, Marvel rompió vínculos con él, y su futuro como figura central del UCM, donde habría tenido una importancia comparable a la de Josh Brolin como Thanos, quedó truncado. Lo que iba a ser la nueva piedra angular de la Saga del Multiverso, uniendo de nuevo a héroes de distintos trasfondos para tener una posibilidad de derrotar a semejante amenaza, se convirtió en una grave crisis de imagen para el estudio, obligando a la Casa de las Ideas a replantearse sus planes a largo plazo. Majors pasó, en cuestión de semanas, de ser una estrella en alza a ser un apestado en Hollywood.

Otro nombre que ha quedado mancillado tras el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía ha sido el de Bill Murray. Aunque su rol en el filme fue breve, su aparición llamó la atención al tratarse de su primera participación en una película de Marvel. Sin embargo, en 2022, y tras rodar sus escenas en Quantumanía, se acusó a Murray de comportamiento inapropiado con una compañera de reparto en Being Mortal, que habría sido el debut como director de cine de Aziz Ansari. La situación fue tan grave que sus responsables detuvieron la producción y cancelaron la película. Estas nuevas alegaciones dañaron la imagen pública de Murray, quien ya arrastraba problemas previos por unas declaraciones de Scarlett Johansson sobre su experiencia cuando ambos participaron en ‘Lost in Translation’ (2003).

Evangeline Lilly también se ha despedido de Hollywood, aunque en su caso afortunadamente no ha sido por ninguna polémica, sino por una decisión personal. En junio de 2024, la intérprete anunció públicamente que dejaba la actuación para centrarse en su familia, si bien es cierto que no cerraba la puerta definitivamente a regresar en un futuro. Quantumanía fue su última aparición en la gran pantalla, cerrando así su etapa en Marvel como Hope Van Dyne/La Avispa. A pesar de haber estado involucrada en el UCM desde la primera Ant-Man de 2015, su retirada coincidió, de manera extraña, con la caída en desgracia tanto de Majors como de Murray.

Michael Douglas, por su parte, anunció su retirada definitiva del mundo de la actuación en julio de 2025. Aunque Quantumanía fue su última participación en Marvel, todavía está pendiente de estreno Looking Through Water, prevista para este mismo año. Su salida del cine habría pasado más desapercibida si no fuera por el contexto en el que se produce: un compañero condenado por agresión y acoso a una expareja, otro cancelado por conducta inapropiada y una coprotagonista que también abandona la industria. En retrospectiva, su adiós contribuye a esta sensación de producción gafada que rodea a la que debió haber sido una película clave en la expansión del universo Marvel.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía ha terminado marcada no solo por su recepción tibia tanto a nivel de crítica como comercial, sino también por la cadena de salidas abruptas y escándalos que han salpicado a su reparto. Lo que prometía ser un nuevo comienzo para Marvel acabó siendo, irónicamente, un punto y final para varios de sus rostros más reconocibles. Una película que, por acumulación de desgracias, bien podría pasar a la historia como la más gafe del estudio.