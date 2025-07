Llegan las primeras impresiones de Los 4 Fantásticos: se parece a Los Increíbles y recuerda el mejor momento de Marvel

Marvel necesita un éxito tras los resultados decepcionantes de ‘Captain America: Brave New World‘ y el descarrilo aún peor de ‘Thunderbolts‘. ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos‘ no solo debe cumplir con las expectativas: debe revitalizar una franquicia clave que conectará directamente con ‘Avengers: Doomsday‘ en diciembre.

La cuenta especializada @4FantasticoBRA publicó un análisis detallado: “Lo que se mostró no solo me sorprendió… sino que genuinamente me conmovió. Todo el entorno de este universo es único. Es un gran regalo para los fans. Todo empieza con una intimidad que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de película. Se siente como si conociéramos a una familia real, con vulnerabilidades, humor, afecto y propósito.”

marvellll.webp

Cuáles fueron las primeras impresiones que tuvo el estreno de Marvel de Los 4 Fantásticos

Las reacciones destacan que el enfoque no está solo en los superpoderes, sino en la relación entre los personajes. En palabras del mismo usuario brasileño: “La dinámica entre Reed y Sue es uno de los puntos destacados. Vimos muchas escenas de ellos juntos, y Vanessa y Pedro están en perfecta sintonía, realmente transmiten la sensación de una pareja que ha estado junta por mucho tiempo.”

Los-Cuatro-Fantásticos-2025-trailer-poster.jpg

También hubo elogios para Johnny y Ben: “Cada uno tiene una personalidad muy definida, y la química entre ellos funciona desde el primer momento. Los chistes llegan justo en el momento adecuado, y ya sabes cómo es: ¡Johnny siendo Johnny!”

La aparición del bebé Franklin confirma que esta versión no evade la identidad familiar del equipo. “No solo enfrentan una gran amenaza: los lazos familiares están en el corazón de la historia.” Las adaptaciones anteriores del equipo no han logrado convencer ni a la crítica ni al público. Pero esta versión del UCM parece ir en otra dirección, no solo por su ambientación retrofuturista ni por su elenco encabezado por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, sino porque apunta al núcleo emocional del grupo.

“La secuencia final del avance que vi es de esas que hacen que toda la sala contenga el aliento. ¿Los efectos especiales? Impecables. Y la tensión se siente real: percibes el peso de lo que está en juego.” Así lo describió uno de los asistentes.

Marvel necesita un éxito tras los resultados decepcionantes de ‘Captain America: Brave New World‘ y el descarrilo aún peor de ‘Thunderbolts‘. ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos‘ no solo debe cumplir con las expectativas: debe revitalizar una franquicia clave que conectará directamente con ‘Avengers: Doomsday‘ en diciembre. El estreno está previsto para el 25 de julio.