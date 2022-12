Preocupación por la salud de Tamara Báez: "No aguanto más"

La expareja del cantante L-Gante, Tamara Baez, preocupó a sus seguidores en las redes sociales al confesar la situación que está atravesando: "No aguanto más".

La influencer usa su cuenta de Instagram para trabajar en la promoción de marcas y productos, entre ellos algunos boliches, y además explicó cuál es la situación compleja de salud de estos últimos días : y se ocupó de aclara su mala cara: "Todos me están diciendo lo mismo, estoy bien, pero sufriendo el dolor de espalda que tengo. Ya no aguanto" , se sinceró.

Los comentarios de sus fanáticos fueron: "Que carita de triste. Debes haber estado llorando", "¿Qué te dijeron de tu espalda?", "Ánimo", y la expareja del famoso intérprete de cumbia 420 aclaró que fue a una clínica: "Solo me inyectaron y se me pasó pero como que ahora me está volviendo el dolor".

Finalmente, la mamá de Jamaica, recurrió a un especialista en quiropraxia, según reveló en sus historias de IG: "Lo super recomiendo. Me dejó como nueva", confesó y arrobó a quiropraxiainkahb, un profesional que atiende en la Zona Norte en Ingeniero Maschwitz.