Preocupación por el estado de salud de Antonio Gasalla: "Está perdiendo la memoria y no reconoce a la gente"

"El está perdiendo la memoria y a veces no reconoce a la gente. Hace poco, por ejemplo, lo vi y no me reconoció", relató. Además, contó que "la Justicia está interviniendo para ver cómo se lo puede proteger a Antonio porque hay o hubo gente que se le metió en la casa y aprovechando que no está bien le hizo firmar cosas".

Por otra parte, agregó que "hay una investigación que lleva un año con la que estoy colaborando para cuidarle el patrimonio porque le han robado dinero, muebles, obras de arte.

Y sumó, "su mucama decidió irse por las cosas que pasaban adentro de la casa y las personas ya están identificadas. En un momento se quiso instalar que la familia lo había abandonado y lejos de eso, la familia vive a tres cuadras".

La última aparición pública de Antonio Gasalla

En marzo de este año, el comediante fue abordado por Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América) mientras caminaba acompañado por un cercano con dirección a su casa.

En ese momento el cronista le deseó un feliz cumpleaños e intentó entablar una conversación con Gasalla en tono amable y cordial. Sin embargo se enfureció cuando le preguntó por su estado de salud. Luego el comediante comenzó a insultarlo "¡Andate a la m..., no quiero que me digas pelotudeces!", lanzó.

Antonio Gasalla Intrusos Captura TV

Vázquez intentó calmar las aguas explicándole que su publico se interesaba por el por lo ama, pero el actor de Esperando la Carroza ,volvió a embestir: "Si vas a trabajar de esto, ándate a la con... de tu madre". La entrevista se dio por cerrada ante la ofensiva del comediante sin explicaciones mediante con asombro de todos los presentes.