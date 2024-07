Preocupación en Cuestión de Peso por un participante que dejó de presentarse: no saben nada de él

La producción se contactó con la familia y amigos para saber por qué no volvió a asistir a las actividades luego de su cumpleaños.

Matías no aparece desde el 5 de julio.

El conductor de Cuestión de Peso, Mario Massaccesi, reveló al aire que uno de los participantes no volvió a aparecer por el programa desde que festejó su cumpleaños. La producción se contactó con la familia, pero no lograron dar con el jugador.

En el inicio del programas aseguró, Massaccesi dijo: "Es un día muy raro para nosotros porque cuando no se sabe nada de uno de los participantes y pasan horas, y pasan días sin saber nada. Imagínense la preocupación. Llamamos a todos lados, a la familia, a los amigos y nadie sabe absolutamente nada de Matías ".

Lo cierto es que los participantes tienen un acompañamiento, pero consideran que "Matías es un participante muy responsable y venía muy avanzado en el tratamiento, era como un inspirador en el grupo”.

Matías Cuestión de Peso Redes sociales

“Por eso, nos llama la atención esto de que no fue a la clínica, no fue a la actividad que hicieron a la mañana con Sergio, no estuvo en el almuerzo sino que, además, tampoco vino al programa. Y tampoco se comunicó para decir dónde está, qué está haciendo y, lo más importante, si necesita algo", manifestó.

El viernes 5 de julio celebró su cumpleaños y los compañeros lo llevaron a un bar temático de Diego Maradona. Allí agradeció a sus amigos y dijo unas palabras: “Hagamos un permitido, pero sin pasarnos de rosca. Apliquemos lo aprendido”. Por lo cual es aún más raro que haya desaparecido.