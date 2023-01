¿Por qué el personaje de "El Secreto de sus Ojos" no era de Independiente?

Durante un Instagram Live con Soy del Rojo, Eduardo Sacheri evacuó una de las dudas que dejó ese exitoso filme: por qué el personaje futbolero en la escena de la pasión no es de Independiente , teniendo en cuenta que la película se basó en un libro suyo.

“En la película el personaje de Francella no es de Racing. No tiene ni idea y lo dice ‘sabés qué pasa Benjamín, nosotros que no tenemos ni idea de esto. El escribano sí es de Racing y conoce el significado’”, comenzó contando.

Sacheri reveló entonces: “Al momento de elegir el equipo de que pudiera ser el asesino… Hacer a un violador, asesino, hincha de mi club yo no quería”.

“Está bien que si lo hubiéramos hecho de Independiente pudiéramos ver a los extras. Pero a mí la verdad me daba por el hígado asociar a Independiente a esa figura“.

