MasterChef 2023: Wanda Nara le bajó el ego a un participante con un fuerte comentario

Los jurados suelen ser los más críticos cuando se trata de una presentación de plato, cuando no está como lo desean, incluso optan por no probarlo. Pero, en este caso, el conflicto no estuvo en una comida sino en uno de los dichos porque la conductora se acercó a Aquiles y tuvo una conversación poco cómoda.

Wanda empezó por preguntarle si se siente famoso y él le dijo que famoso no era. Pero que le piden fotos por la calle. “No es que salgo y no puedo caminar”, le dijo el participante, pero ella quiso seguirle la broma y le dijo: “Ah bueno, Mick Jagger no sos”.

Esa conversación generó risas entre ambos porque hablaban de cómo le cambió la vida el programa tras la exposición diaria en uno de los canales más vistos en la actualidad. Por ahora Aquiles sigue en carrera y con buena crítica por parte de los tres jurados.

MasterChef 2023: Germán Martitegui hizo llorar a una participante y despreció su plato

En una nueva noche de MasterChef 2023, los jurados se ponen cada vez más exigentes con los concursantes. La que tuvo una prueba para el olvido fue Delfina, quien no convenció para nada con su propuesta, al punto que desató la furia de Germán Martitegui.

Los participantes tuvieron una hora para presentar su plato y la joven intentó sorprender con unas empanadas fritas con salsa bechamel. “Yo no voy a probar tu empanada, Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que no te voy a honrar con mi probada", lanzó visiblemente enojado.