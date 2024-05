Pepe Monje en Sobredosis de TV: "A Javier Milei le da vergüenza ser presidente de una nación que lo eligió"

En diálogo con Carla Czudnowsky y Mariano Hamilton, el actor que le dio vida a innumerables personajes de la ficción argentina, propuso una mirada distinta sobre Javier Milei . "Siempre digo que, como actor, es muy difícil observar a nuestro Presidente . Si yo tuviese que interpretarlo se me haría muy difícil porque realmente no puedo encontrarle la vuelta", relató.

En ese sentido, expresó su sorpresa por la cantidad de insultos que el mandatario emite contra personas que lo critican o piensan distinto. "Alguien tendría que decirle que tenga cuidado porque en realidad está mostrando sus debilidades cuando él insulta", aseguró y sentenció: "Cada uno insulta con sus debilidades".

"Sale como si fuera un fotógrafo de la línea de atrás del arco a jugar cuando en realidad se pierde todas. Se pierde la conexión con la gente. Está muy enojado, no entiende cuál es el lugar que tiene, el que le estamos dando porque, queramos o no, es el presidente de una nación, de Argentina", describió.

Para el actor, a Javier Milei "le da vergüenza ser presidente de una nación que lo puso a él como presidente". Entonces, le hizo un pedido: "Hágase cargo señor".

Además, se refirió a la imagen que transmite el libertario y opinó: "Creo que hay muchas cosas personales no resueltas. No soy médico, no soy psicólogo, pero algo tiene. Me parece que hay que separar todo esto y encontrarle una vuelta".

Por último, Carla Czudnowsky le planteó una situación hipotética: "Vos das clase de teatro, ¿no? ¿Podrías recibir como alumno a una persona de las características del Presidente?".

Entonces, Monje comentó: "Hace años estoy tratando de observarlo como artista para 'en el caso de', poder interpretarlo. Pero no le encuentro cuál es la vuelta". "Lo veo en las conferencias y en un momento él hace una pausa, "se va a negro", y desboca. No sé que es lo que lo detona, qué palabras, el porqué se siente agredido", concluyó.