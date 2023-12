Pampita compartió un meme para ironizar sobre la polémica con Benjamín Vicuña

Se le puede leer los labios cuando la filman y ella responde: “Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me vas a enfocar?” . El motivo de esa frase fue porque en los anteriores premios, Vicuña tuvo un furcio y se refirió a ella como “amor” al contar que el país le brindó “un amor”.

Historias Pampita Historia Pampita en Instagram. Redes sociales

Pero en este caso, Pampita se tomó a broma el video que comenzó a hacerse meme y compartió más con el fin de hacer reír a su público. “Te aumentas las expensas”, y demás. Mientras que se revivieron otros memes como el "Cuando empieza el drama" y una cara de ella como cómplice.

Sucede que junto a ella estaba Roberto García Moritán, su pareja, y como no quiere que pase un mal momento, su intención fue no hacerlo pasar por eso.

Tenso cruce en el Bailando 2023: Pampita y Ángel de Brito se pelearon por Marcelo Tinelli

Luego de conducir los Martín Fierro de Miami, Pampita volvió a ser parte del jurado del Bailando 2023 y ya se enfrentó con Ángel de Brito. Todo se produjo porque la modelo opinó sobre la devolución de su compañero y él respondió sin filtro: “Tenés cola de paja”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1730402706575991263?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1730402706575991263%7Ctwgr%5E197b18dac0f7d99576d57656d54f2da54028eac8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1timestamp%3D17019574294755030&partner=&hide_thread=false Pampita y Ángel de Brito discutieron por su devolución a Milett Figueroa



Cc #Bailando2023 @cuervotinelli @elbailandookay pic.twitter.com/4rpoBukVVn — América TV (@AmericaTV) December 1, 2023

Sucede que la jurado habló sobre la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: Quiero decir que esta es la novia que más me gusta de Marcelo. Con mucho respeto y cariño a las anteriores, me parecen mujeres espectaculares, pero hay algo de Milett que me parece distinto. Es como que cámbiate el registro. Tiene algo distinto”.

Y agregó: “Me parece qué hay una química especial, de entender el medio, de poder estar juntos en evento. Auguró que les va a ir muy bien como pareja y me gusta la versión de Marcelo que está sacando Milett”.