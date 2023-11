La contundente respuesta de Pampita tras los dichos de Yanina Latorre sobre su hija

La panelista de LAM había criticado a la modelo comparándola con su hija Lola. “Es todo lo que quiso ser y no pudo”, sentenció la esposa de Diego Latorre, luego del cruce entre ambas en el Bailando.

Pampita le dio like a los comentarios donde critican los dichos de Yanina Latorre

Tras las polémicas declaraciones de Yanina Latorre contra Pampita al compararla con su hija Lola , la modelo no hizo declaraciones públicas, pero tuvo un contundente gesto en las redes sociales que encendió la nueva disputa con la panelista de LAM.

A través de un vivo de Instagram, la esposa del exfutbolista, Diego Latorre, comenzó elogiando la forma de ser de su hija en el Bailando 2023: “Creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Salwe, ni va a garchar a la pista”.