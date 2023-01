Netflix presentó el listado completo de películas originales para 2023

También hay una gran expectativa por ver el protagónico de varias actrices sobresalientes como Julia Roberts en Leave the World Behind, Reese Witherspoon en Tu casa o la mía, Nicole Kidman en A Family Affair, Jennifer López en The Mother, y Millie Bobby Brown y Angela Bassett en Damsel.

Enero sorprende con Perro perdido, Jung_E y Ustedes . Pero el estreno más esperado tendrá el lugar a finales del mes de la mano de Pamela Anderson: Una historia de amor,

El primer trimestre del año se podrán ver varias producciones, entre las que sobresalen Espíritu libre, Bill Russell: Leyenda, el documental sobre la vida y el legado de Bill Russell. Tu casa o la mía traerá la historia romántica de dos mejores amigos (Reese Witherspoon y Ashton Kutcher).

estrenos peliculas y series de netflix

El Clon de Tyrone será la especial propuesta calendarizada para el 21 de julio. Para agosto se prepara Heart of Stone y Lift una de las producciones que prometen atrapar a la audiencia.

Octubre traerá consigo esperados estrenos como Damsel con fecha de estreno para el 13. Por otro lado Pain Hustlers, dirigida por Daid Yates, y protagonizada por Emily Blunt y Chris Evans se podrá reproducir a partir del 27 de octubre.

Hacia fines del 2023 se lanzará The Killer, en noviembre también llega A family affair, un sorpresivo romance que tiene divertidas consecuencias para una chica, su madre y su jefe. El elenco está integrado por Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy y Kathy Bates.

El 22 de noviembre llega Leo, interpretado por el actor y comediante Adam Sandler que presentará una comedia musical animada.

El último mes del año traerá consigo el estreno de Leave The World Behind, con Julia Roberts y con Ethan Hawke. Para cerrar la temporada, el 22 de diciembre Netflix lanzará Rebel Moon, la historia de una pacífica colonia situada al borde de la galaxia que se ve amenazada por los ejércitos de un tirano.

Todas las películas originales de Netflix para 2023

Estas son todas las producciones que la plataforma de streaming estrenará este año y sumará a su catálogo de entretenimiento:

Enero

Perro perdido - 13 de enero

Jung_E - 20 de enero

Ustedes - 27 de enero

Pamela Anderson: Una historia de amor - 31 de enero

Febrero

Espíritu libre - 3 de febrero

Bill Russell: Leyenda - 8 de febrero

Tu casa o la mía - 10 de febrero

Tenemos un fantasma - 24 de febrero

Marzo

Luther: Cae la noche -10 de marzo

The Magician’s Elephant - 17 de marzo

Misterio a la vista - 31 de marzo

Abril

Guía de viaje hacia el amor - 27 de abril

Mayo

The Mother - 12 de mayo

Junio

Misión de rescate 2 - 16 de junio

Julio

El clon de Tyrone - 21 de julio

Agosto

Heart Of Stone - 11 de agosto

Lift - 25 de agosto

Octubre

Damsel - 13 de octubre

Pain Hustlers - 27 de octubre

Noviembre

The Killer - 10 de noviembre

A Family Affair - 17 de noviembre

Leo - 22 de noviembre

Diciembre

Leave The World Behind - 8 de diciembre

Rebel Moon - 22 de diciembre