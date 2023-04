Netflix estrenó la comedia Wellmania y los suscriptores no paran de reír: de qué se trata

Está dirigida por su creador Benjamin Law, acompañado de Helena Brooks y Erin White. Está basada en la novela Wellmania: Extreme Misadventures in the Search for Wellness, de Brigid Delaney, que se lanzó en 2017.

Serie Wellmania Netflix

Sinopsis de Wellmania, la serie que triunfa en Netflix

La trama se centra en Liv, una escritora gastronómica que lleva una vida alocada, y de repente se ve obligada a replantearse su filosofía de vivir rápido y morir joven tras un salud. Se lanza a un viaje de bienestar, haciendo todo lo posible por recuperar su antigua vida con rutinas de ejercicios extremas y disparatadas, realizando una parodia a los medios extremos para mejorar la salud.

Reparto de Wellmania

Esta alocada comedia tiene a los siguientes actores como protagonistas:

Celeste Barber

Remy Hii

Lachlan Buchanan

Virginie Laverdure

Alexander Hodge

J.J. Fong

Johnny Carr

Leah Vandenberg

Cramer Cain

Genevieve Mooy

Tráiler de Wellmania