Netflix: ¿Cuáles son las 5 películas que no te podes perder en septiembre?

Se trata de una comedia negra, colmada de carga política que analiza al dictador chileno Augusto Pinochet ubicándolo metafóricamente tras la figura de un vampiro que tiene 250 años. Fue escrita y dirigida por el cineasta Pablo Larraín (Jackie) y protagonizada por Jaime Vadell, Alfredo Castro, Catalina Guerra, Paula Luchsinger. Disponible desde el 15 de septiembre.

Para los amantes de las comedias románticas llega Ehrengard: El arte de la seducción, del director Bille August (La casa de los espíritus). La producción danesa tiene una extensión de uan hora y media y cuenta con un elenco conformado por Mikkel Boe Følsgaard, Sidse Babett Knudsen, Alice Bier Zandén. “Un experto en amor termina involucrado en un escándalo —y en un romance inesperado— cuando lo designan para enseñarle estrategias de seducción al tímido hijo de la gran duquesa”, adelantó la plataforma. Estrena el 14 de septiembre.

Ehrengard: The Art of Seduction | Official Trailer | Netflix

Netflix