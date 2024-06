Netflix: 3 películas para ver el fin de semana largo

Son películas que sí o sí hay que ver, y que con la posibilidad de hacerlo desde la comodidad de casa, no hay excusa para perderse estos peliculones con todas las letras.

Dirigida por Xavier Gens y protagonizada por Bérénice Bejo, esta producción francesa estrenada el 5 de junio mezcla tintes de drama, acción y suspenso con los más bellos paisajes de la ciudad del amor, París, tales como las famosas catacumbas. Dura una hora y 40 minutos.

Sinopsis: en la antesala del Campeonato Mundial de Triatlón, País se ve colmada por atletas y turistas. Pero ellos no son los únicos que coparán la ciudad: un tiburón sediento de sangre que acecha en las profundidades del río Sena, en las costas parisinas alarmará a Sophia, una científica que atraviesa un duelo. Y en medio de ese proceso deberá unir fuerzas con una activista medioambiental y la policía fluvial para detener a la bestia y salvar a París de una masacre internacional sin precedentes, ante los ojos del mundo deportivo.

Bajo la dirección de Giovanni Bognetti, la película busca imantar al público a nivel internacional con su excéntrico guión. Vale destacar que esta producción italiana es la secuela de La familia tiene un precio, la exitosa narrativa del 2022 sobre una pareja que hace prácticamente de todo para que sus dos hijos vuelvan a casa por Navidad. Dos años después, el talentoso reparto de Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods y Claudio Colica retoma sus papeles protagonistas en el elenco. Dura 90 minutos.

Sinopsis: los Delle Fave, una familia italiana, se anima a emprender una nueva aventura en Menorca con el objetivo de proteger a la abuela -y su interesante herencia- de las manos de un mentiroso la sedujo y planea casarse con ella para después llevarla a Suramérica y, con probabilidad, hacerla desaparecer en alguna zona perdida del río Amazonas. Entonces, Anna arrastra a su esposo y a sus hijos a salvar a su mamá con una estrategia insólita: ¡asesinar al novio antes de la boda! Así, entre discusiones, rencores del pasado y sucesos al borde de la tragedia, los asesinos improvisados tomarán consciencia de que la familia es el tesoro más importante.

