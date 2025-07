Bomba: Yanina Latorre deja su programa en América y se va de LAM

El reemplazo, Ochoa, compartió este momento en su cuenta de X y escribió contento: “Gracias Yanina Latorre por la confianza y Ángel de Brito por todo". Serán algunas semanas, y el panel también estará integrado por Lizardo Ponce.

Como se irá de vacaciones, también faltará a LAM, y su reemplazo será Melody Luz. Pero esto se da en medio de rumores que indican que se va del programa a fin de año, pero ella lo desmintió: “No no, eso lo dije por qué hasta fin de año le dije a Ángel sigo, no me muevo y el año que viene vemos lo que hacemos".

"Tengo tres años firmados con América TV. No me voy de LAM, no me voy de América, ni me voy de SQP chicos. No hay nada que más me haga feliz que mi programa", concluyó.