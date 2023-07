Moria Casán destrozó a Nacha Guevara por su crítica a Lali: "Está grande"

Consultada por Intrusos, la One no dudó en contestar: "Lali Espósito es lo más. Si hay alguien que no es agrandado es ella". Vale recordar que Moria participó en Quiénes Son, una de las últimas canciones lanzadas por la cantante pop, y elogió su carrera artística en reiteradas oportunidades.

Moria Casán Lali

"La que está grande es Nacha", agregó, en un nuevo cruce con Nacha con quien ya protagonizó otras peleas. "¿Por qué lo habrá dicho?", preguntó el cronista de América y, entre risas, Casán insistió: "Porque ella está grande".

Por último, volvió a referirse a Lali y señaló: "No es agrandada. No debe haber tenido tiempo de contestarle porque es lo más accesible, lo más amoroso y lo que menos se cree es el monstruo de estrella que es, sin padrinazgo, sin multiempresa y a pulmón".