Mónica Farro explotó contra una ex Gran Hermano y protagonizó el primer escándalo del Bailando

"Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado", denunció Farro cuando fue abordada por De Brito. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, la que se peleó con este otro chico", enumeró la uruguaya y las "angelitas" desde el estudio la ayudaron con el nombre: "Coti".

Luego de confirmar que hablaban de Constanza "Coti" Romero, una de las jugadoras más polémicas de la última edición del reality, el conductor de LAM le sugirió: "A lo mejor no te conoce". "Puede ser, a lo mejor no me conoce", continuó no muy convencida la rubia.

Coti Romero Bailando 2023

Entonces Ximena Capristo, otra ex Gran Hermano y que esa noche estaba de invitada en el programa de América, sumó información sobre la correntina. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe. No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva", aseguró.

Más tarde, Ángel de Brito fue a buscar a Coti Romero para que de su propia versión y la enfrentó: "Dijo Mónica Farro que no la saludaste. Ya empezamos con los quilombos".

Entonces, la exnovia de Alexis "Cone" Quiroga se defendió: "No, pero te juro que yo no conozco a mucha gente del medio". "¿Sabés quién es Mónica Farro? Una rubia, tetona, uruguaya", le describió Ángel.

Para justificarse, la joven respondió: "Bueno, no es que yo no saludé a nadie, literalmente estoy como perdida". "Moni, vení que te saludo...", concluyó tratando de evitar el conflicto.