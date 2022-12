Mirtha Legrand se refirió a su futuro en la televisión: "Termino..."

Sobre el término de la actual edición, la conductora señaló: "Termino el 17 -de diciembre-. Estoy re contenta haciendo los sábados. El canal también y la familia está contenta". Hay que remarcar que no solo le da trabajo a Juana, sino que a su nieto Nacho también, ya que es su productor hace años.

Por último, Mirtha Legrand aseguró: "Me encanta hacerlo, no me abruma, tengo un excelente equipo con el que colaboro". De esta manera, en el 2023 lo seguro es que la conductora retorne ya con 96 años, debido a que cumple en febrero y su vuelta es para marzo.