Mientras Messi está en Argentina, Antonela Roccuzzo se lució en una gala con un vestido total white

Su look no pasó desapercibido en la alfombra roja del evento.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su look off white en México. La empresaria participó del evento organizado por la firma Tiffany & Co en ese país ya que suele colaborar con esta marca de joyas estadounidense. Se fotografió con varios invitados y se la vio acompañada por su amiga y representante Cuca Travy.