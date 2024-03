Megan Fox eligió el color de la temporada para aprovechar sus vacaciones en microbikini

La actriz se mostró junto a su pareja desde una famosa playa mexicana y marcó tendencia con su look.

Durante su escapada, la pareja disfrutó de un día soleado dedicado al buceo. Antes, posó con un look vibrante y juvenil, combinando su traje de baño rosa con accesorios prácticos y elegantes como un sombrero de paja y gafas de sol , asegurando una protección chic contra el so l.

A su lado, Machine Gun Kelly se mantuvo en sintonía con un estilo igualmente llamativo, exhibiendo un traje de neopreno que insinuaba sus recientes tatuajes.

Megan Fox microbikini rosa Instagram

La presencia de la pareja en México y su elección de vestuario rápidamente se convirtieron en tema de conversación entre sus seguidores en las redes sociales, acumulando una gran cantidad de "me gusta" y comentarios positivos. Las fotos de su escapada romántica volvió a poner en escena a la pareja y reafirmó el interés que generan en sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

Megan Fox microbikini rosa Instagram

Megan fox barbiecore Instagram

Julieta Nair Calvo disfrutó de la playa mientras lució una microbikini con colores fuera de lo común

Julieta Nair Calvo causó sensación vistiendo una microbikini en las playas brasileñas de Buzios, donde disfrutó del sol y el mar junto a su familia. La actriz, atenta a la moda, eligió una microbikini con un vibrante diseño funky para destacarse entre la arena y las olas. Este conjunto, compuesto por dos piezas en un tono naranja contó con estampados de flores fucsia que capturó la esencia del verano con un toque de color y originalidad.

La microbikini seleccionada presentó un diseño innovador, con un corpiño rectangular que emula un crop top deportivo y una bombacha diminuta y colaless, ajustable con tiras en los costados. Este look playero se complementó con su elección de llevar el pelo suelto para hacer visible un aspecto más relajado.

Julieta Nair Calvo microbikini Instagram

En una de las imágenes, la actriz optó por mostrarse al natural, prescindiendo del maquillaje para mostrarse bajo el sol brasileño junto a su pareja, quien se sumó a la foto posando con unos lentes de sol.

Julieta Nair Calvo microbikini instagram

La publicación de Julieta Nair Calvo en Instagram, donde compartió momentos de este día de playa, no tardó en llenarse de "me gusta" y comentarios positivos de sus seguidores. Sus fans elogiaron su look y la felicitaron por su viaje. Además, también se mostró con su pareja y su hijo, quienes también parecieron haber disfrutado de esta playa.