Mauro Icardi y el drástico cambio que le cayó como una bomba a Wanda Nara

Lejos de seguir apostando a la reconciliación, todo esto luego de haber sido infiel hace meses con la China Suárez, decidió cambiar su foto y poner una en la que se encuentra él solo en primer plano en blanco y negro. La imagen está mimetizada con un león, el cual él tiene tatuado.

La modelo se encuentra en Turquía luego de su paso largo por Argentina en el que vino a trabajar. En ese lapso también se rumoreó un posible romance con L-Gante, pero solo se trató de una movida de marketing por el nuevo tema del cantante de cumbia 420.

El pícaro comentario de L-Gante a Wanda Nara: "Bella"

El cantante L-Gante desde hace tiempo que no se oculta públicamente con Wanda Nara, a pesar de no estar en pareja, y esta vez comentó pícaramente una publicación de la mediática en su cuenta de Instagram: "Bella bella", escribió, para responder a una foto de la modelo posando con unos globos.

Si bien Wanda prefiere mantenerse cauta a la hora de hablar sobre L-Gante, el artista tomó la decisión contraria y no para de manifestar su amor hacia la mediática. "Caminando por Estambul. El señor que me prestó los globos hace bien de tenerlos porque soy experta en que me salgan volando", posteó la modelo en su cuenta con más de 15 millones de seguidores.