Mariquita Delvecchio: "Soy liberal clásica, no libertaria"

Entonces, el conductor continuó indagando sobre el vínculo del matrimonio: "¿Qué te enamoró de Carlos?". "Su inteligencia. Me lo presentaron en el año 93, yo sabía quién era pero no lo había visto nunca en mi vida. Tenía fama de un chico que había sido muchas cosas", detalló.

"Había sido el concejal más joven del momento. Es más, lo había votado en las internas sin saber quién era, no sabía como era fisionómicamente", contó. "¿Siempre fuiste liberal?", le preguntó Duggan que recibió una respuesta que no esperaba. "Si, siempre fui liberal. Como tu papá", le indicó la invitada que dijo saber mucho del conductor de Duro de Domar.

"¿Qué pasa cuando vos tuiteás y llega Carlos a casa", preguntó la periodista Carla Czudnowsky. "A veces le sigo contando, qué increíble esta chica. A veces sigo enganchada. Me enojo de verdad, no es un chiste o una postura", explicó Delvecchio en referencia a los constantes intercambios entre Maslatón y la periodista Cynthia García.

Con la intimidad de la pareja como centro de la nota, Duggan le preguntó a Mariquita acerca de un episodio muy particular: "¿Cómo te tomaste la desaparición de Maslatón cuando se fue al Mundial por tres meses?". "Le gustaba, me lo venía contando, es su pasión. Nos comunicábamos todo el tiempo, estamos en permanente comunicación con Carli vía WhatsApp", explicó.

Más tarde, el periodista Fero Soriano intervino en la entrevista y le hizo una picante pregunta a la invitada. "En una pareja liberal, ¿existe lugar para el poliamor?". "No, soy de otra época. Es una pareja exclusiva, monogámica", contestó la abogada.

Mariquita Delvecchio y su opinión sobre Javier Milei

La esposa de Carlos Maslatón pasó por Duro de Domar y respondió a todas las preguntas que el panel le realizó. Una de las más esperadas estaba vinculada a su ideología política y la realizó la periodista Carla Czudnowsky. "Mariquita, ¿qué te parece Milei?", deslizó.

"Yo al principio lo milité mucho a Javier. Me gustaba, me parecía un proyecto interesante. Hizo calar las ideas de la libertad en la sociedad. El programa de ayer se habló todo el tiempo de Milei", contestó Mariquita Delvecchio.

"Cuando empezó con la venta de órganos, comenzó el primer quiebre con él porque no estoy para nada de acuerdo. Aparte hay toda una historia doctrinaria jurídica de porqué no se venden los órgano", explicó.

Pablo Duggan, conductor del ciclo, le pidió una definición sobre su postura política. "Yo no soy libertaria. Soy una liberal clásica. Lo libertario es una exageración que de movida no estuve de acuerdo con Javier", respondió.

Por otra parte, la invitada también contó que está "a favor de la despenalización del aborto". "¿No te sorprendió cuando Milei dice que está en contra del aborto?", quiso saber Duggan. "Es un tema muy complejo. Para muchos hay un tercero, para el liberal no. Para mi ese tercero al no haber nacido no es una persona independiente", explicó.

"Nadie quiere abortar pero si tengo que firmar por el si o por el no, despenalizo. Además es una decisión de la mujer. Soy feminista", agregó la invitada. Entonces, todos le preguntaron por su esposo: "Carlos no es machista para nada. Nunca podría haber estado con un machista. No es violento, para nada. Es sereno. La que levanta la voz en casa soy yo. Carlos no grita".