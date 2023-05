Carlos Maslatón y Cynthia García protagonizaron un picante cruce por las Elecciones

En ese momento, García no pudo contenerse y señaló que con su voto apoyaba la "venta de niños, venta de órganos, dolarización". "No me tires: todas esas cosas que vos decís yo me he manifestado en contra", se defendió Maslatón.

"Lo que vale no es que te manifiestes en contra, lo que vale es cuando metes el voto en la urna. Dale", contratacó la periodista.

Entonces, el foco de la confrontación se remontó unos años atrás y el abogado no dudó en señalarle a su compañera algunos aspectos de la historia. "Cynthia, tu historia personal y electoral como votante está llena de candidatos peronistas con los cuales no estabas de acuerdo", sostuvo. "Ninguno tiene ese nivel antidemocrático", respondió García.

"Lo votaste a Duhalde, ¿no? ¿En el ´99 a quién votaste?", indagó Maslatón. "No voté a Cavallo ni a Duhalde. Voté a la Alianza", reveló Cynthia. Ante lo acalorado que se puso el intercambio, Pablo Duggan quiso calmar las aguas y pidió: "Paren las rotativas, paren las rotativas".

Por último, Cynthia García explicó cuál fue su decisión a la hora de votar candidatos a presidentes. "A Cristina la voté siempre. Yo no vengo del menemismo. Nunca lo voté a Menem", aseguró.