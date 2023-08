María Becerra defendió a Shakira de una insólita crítica: "Dejame de joder..."

En diálogo con el periodista estadounidense Enrique Santos, de padres cubanos, María Becerra fue consultada por las críticas que recibió Shakira con motivo de haber repetido una prenda de ropa. Con respecto a esto, la cantante no dudó en mostrar su enfado: " Mentira, jodeme que la critican por eso... ¡Pará, yo acá estoy repitiendo un vestido que usé en una alfombra roja! ¡Pero dejame de joder! ".

Pero no solo se quedó allí, sino que detalló por qué la defendía: "Yo tengo un vestidor que es bastante grande y a mí me encanta comprar ropa, pero llega un punto en el que una dice 'pará, ya se me está estallando el vestidor', y la ropa tiene un uso. La ropa se usa hasta que se gasta, hasta que el color cambia". Así, la quilmeña dejó en claro su punto de vista y se volvió viral en redes sociales.

Para finalizar, le envió un claro mensaje a todos los que criticaron a Shakira: "Dejame de joder un poquito, si vos usas las medias hasta que le salen agujeros...". De esta manera, ironizó con respecto a las personas que cuestionaron a la colombiana.