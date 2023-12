Los mejores looks de Isabel De Negri, de Gran Hermano, fan de las microbikinis

Isabel De Negri microbikini Instagram

En otro look, la participante de este reality lució una microbikini en un tono turquesa, atada al frente, dándole un toque fresco. En esta imagen se la pudo ver incorporando también un sombrero, pero esta vez optó por una versión de Panamá, mostrando su habilidad para mezclar y combinar accesorio. Al igual que en la anterior foto, eligió una bombacha colaless de tiro bajo.

Para su tercer conjunto, Isabel De Negri eligió una microbikini blanca de dos piezas. Esta prenda destaca por su simplicidad y elegancia. En este look se la ve complementando su traje de baño con un sombrero Fedora que aporta un toque de misterio y glamour.

"No soy la típica ‘abuelita’”, comentó Isabel en su ingreso a la casa. Por lo que se ve en sus redes sociales está en lo cierto. Sus fans dejan miles de "me gusta" y comentarios elogiando sus looks y ahora brindándoles su apoyo para este programa. "Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa", declaró.

Sol Pérez apostó por una microbikini total white en la playa ideal para el verano

Sol Pérez marcó tendencia vistiendo una microbikini off white en una de sus tardes que formaron parte de su luna de miel. Luego de haberse casado con Guido Mazzoni, la modelo viajó a México para compartir con su pareja un descanso como parte del festejo. La influencer lució un conjunto que suele usar en sus fotos en la playa.

La panelista eligió para esa tarde soleada una microbikini de dos piezas en blanco. Luego de la celebración de su boda, viajó a México para pasar los días correspondientes a la luna de miel junto a su marido.

Desde las playas paradisíacas de México, la periodista lució un look de verano audaz que incluyó un conjunto con corpiño triangular XXS y una bombacha colaless ultracavada. Además, completó su outfit veraniego al natural con máscara de pestañas en total black, mientras que eligió tener el pelo suelto.

“Mi momento perfecto para desconectar y disfrutar de las cosas simples, como un mate en la playa, mirar el atardecer y charlar de cualquier cosa”, escribió la modelo en la publicación del posteo que subió a Instagram. Además, invitó a sus 6 millones de seguidores a responder a una pregunta: “Quiero saber cuál es su plan para desconectarse en esta época del año y disfrutar un poco”. Miles de "me gusta" y comentarios recibió esta álbum de fotos, en donde sus fans elogiaron su look y participaron de su consigna.

