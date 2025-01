Lluvia de hamburguesas tiene su segunda parte y está disponible en Netflix: de qué se trata La venganza de las sobras

El catálogo de Netflix no para de agrandarse con espectaculares estrenos que llegan a la popular plataforma de streaming , la más consumida en todo el mundo y la que más suscriptores tiene . Cada vez se suman más usuarios y televidentes que eligen este servicio para entretenerse día a día.

A continuación, te contamos más detalles sobre su trama para los fanáticos de este estilo de película de dibujos animados, que atrapa a toda la familia porque se destaca por ser muy divertida y con efectos especiales llamativos que te mantienen al filo del asiento. Además, te dejamos el tráiler para que veas el adelanto y no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Lluvia de hamburguesas 2: La venganza de las sobras, la película furor en Netflix

Flint, que creía haber salvado al mundo tras destruir su máquina que convertía el agua en comida, se entera de que su invento sigue funcionado y está creando híbridos de animales y comida.

La historia comienza exactamente donde quedó la primera parte. El genio inventor Flint Lockwood, después de destruir su valioso invento, la FLDSMDFR, decide trabajar al lado de sus amigos (Steve, Sam, Tim, Brent, Manny y Earl), después aparece su ídolo de la infancia Chester V y lo invita a ser parte de The Live Corp Company, donde los mejores y más brillantes inventores del mundo desarrollan tecnologías para el bien de la humanidad en San FranJosé California, después de que todos se hayan ido, el holograma de Chester llama al verdadero Chester para decirle que ya todos se fueron (pues la verdadera intención de Chester es usar el invento de Flint para lanzar su barra nutritiva).

La mano derecha de Chester – y uno de sus más grandes inventos es Barb (una orangután altamente evolucionada con cerebro humano), que también es sagaz, manipuladora y le gusta pintarse los labios. Después de crear varios inventos, Flint cree que será un futuro idea-nauta (como Chester V), pero no es elegido en la ceremonia y se entristece diciéndole a Steve: ¨Lo siento Steve, hoy no habrá celebración¨, pero éste por impulso toca el botón del Celebracionador y este explota, humillando a Flint en frente de Chester y de todo el público presente. Esto es solo un adelanto, para no spoilarte la película completa, tendrás que disfrutarla en Netflix.

Tráiler de Lluvia de hamburguesas 2: La venganza de las sobras

Embed - Lluvia de Albóndigas 2 - Tráiler en Español | Sony Pictures España

Reparto de Lluvia de hamburguesas 2: La venganza de las sobras

El elenco de actores que representa a los personajes de esta divertida película animada son:

Phil Lord

Christopher Miller

Bill Hader como Flint Loco

Anna Faris como Sam Chispas

Will Forte como Chester V, Joe Towne

Mickie McGowan como Additional Voices

Gary A. Hecker como Additional Voices

Andy Samberg como Baby Brent