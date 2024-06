Lionel Messi reveló una pesadilla con Antonela Roccuzzo y sus hijos en Francia: "No es nada contra ellos"

Messi reveló cuál era su novela argentina favorita: "Me la grababan para que la vea en Barcelona"

Luego de su reinado total en Barcelona de España donde estuvo desde la adolescencia decidió hacer un cambio radical y mudarse a París para jugar en el equipo más famoso de la ciudad. Se llevó a toda la familia: Antonela Roccuzzo y sus tres niños, pero no fue tan buena idea.

Contó que vivía en un lugar donde eran “jodidos” los vecinos porque sus hijos eran traviesos por la edad. Jugaban a un horario normal, pero ellos se enojaban y le exigían que hagan silencio. Esto no cambió por un tiempo y los condicionó en su forma de manejarse.

Antonela Messi Redes sociales

“Lamentablemente, no salió como deseaban ellos, como deseaba yo, la verdad que a nivel personal la pasé mal. Fue muy difícil para nosotros el cambio y yo, la verdad que me afecta mucho mi estado de ánimo y se refleja mucho dentro de la cancha y en París, a nivel personal, no estaba bien”, reveló Messi.

Lionel Messi contó cómo comenzó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y sorprendió con una revelación

Una de las parejas más queridas es la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, pero poco se sabe de su intimidad porque ambos tienen una personalidad muy reservada. Sin embargo, el futbolista decidió contar cómo inició su vínculo amoroso y sorprendió con una confesión.

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Instagram @leomessi

El capitán de la Selección argentina contó que se conocían desde chicos porque ella era prima de Lucas, uno amigo de él con quien hizo las inferiores en Newell’s: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba 'amigovios'. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto”.

Pero finalmente se decidieron estar juntos: "Hasta que a los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios".